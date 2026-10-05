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В Красноярском крае медведь попытался забраться в жилой дом

В Шушенском муниципальном округе Красноярского края полицейский застрелил медведя. Это произошло после того, как хищник появился в селе Белозеровка, сообщило главное управление МВД по региону.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным полиции, медведь попытался проникнуть в один из жилых домов. Прибывший на место участковый применил табельное оружие. Никто из людей не пострадал.

Как писал «Ъ-Сибирь», утром 5 октября сотрудники полиции вместе с охотниками ликвидировали медведя в одном из парков Кызыла.

Александра Стрелкова

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