В Красноярском крае медведь попытался забраться в жилой дом

В Шушенском муниципальном округе Красноярского края полицейский застрелил медведя. Это произошло после того, как хищник появился в селе Белозеровка, сообщило главное управление МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным полиции, медведь попытался проникнуть в один из жилых домов. Прибывший на место участковый применил табельное оружие. Никто из людей не пострадал.

Как писал «Ъ-Сибирь», утром 5 октября сотрудники полиции вместе с охотниками ликвидировали медведя в одном из парков Кызыла.

Александра Стрелкова