Условный срок присудили водителю, устроившему аварию на льду Байкала

В Иркутской области вынесли приговор водителю, устроившему аварию на льду Байкала, в которой пострадали две туристки из Санкт-Петербурга. По ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) ему назначили три года условно с испытательным сроком два года. Иск о компенсации морального и материального вреда будет рассмотрен в гражданском процессе, рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По материалам дела, 26 февраля прошлого года водитель уазика-«буханки» за 20 тыс. руб. повез группу туристов из поселка Хужир в сторону деревни Харанцы (Ольхонский район) и выехал на лед Байкала вне оборудованной переправы. У мыса Три Брата он угодил в глубокую трещину.

В результате резкого торможения одна из туристок ударилась о металлический столик, получив различные травмы. Другая, находившаяся на переднем сиденье, получила травму при ударе головой о лобовое стекло.

Илья Николаев