Хоккеисты «Сибири» уступили в Нижнекамске

Серию игр на выезде в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеисты «Сибири» завершили 4 октября матчем в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Новосибирцы уступили со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

После второго периода гости вели 2:1, но не удержали победу. Голы сибиряков на счету Максима Сушко и Егора Коршкова.

«Конечно, это не случайность, что при 2:2 на арене включили песню “По камушкам”, и мы сразу забили. Я еще в прошлом сезоне говорил, что надо эту песню включать на наших матчах»,— обратил внимание на сработавшую примету главный тренер хозяев Игорь Гришин (цитата по сайту КХЛ).

«Сибирь», у которой осталось восемь очков, находится на последнем, 11-м месте в турнирной таблице конференции «Восток».

Валерий Лавский