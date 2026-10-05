Футбольная «Сибирь» вышла на третье место в группе «Золото» Второй лиги

Третья победа подряд позволила футболистам «Сибири» выйти на третье место в группе «Золото» Второй лиги. В матче 12-го тура новосибирцы были сильнее «Динамо-Брянск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Сибирь» принимала гостей на стадионе «Спартак» 4 октября и добилась победы со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. На 23-й минуте Олег Николаев прорвался к воротам соперников и с близкого расстояния послал мяч в сетку, а на 36-й Антон Кобялко головой замкнул фланговую подачу.

«По моему мнению, провели очень хороший первый тайм. Второй тайм был примером воли к победе, борьбы и запредельной самоотдачи»,— оценил игру своей команды главный тренер «Сибири» Вячеслав Комков.

Новосибирцы набрали 18 очков. Впереди них в турнирной таблице только московская «Родина-2» (26 очков) и кировское «Динамо» (24).

Валерий Лавский