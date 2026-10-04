В Сочи 5 октября отключат электричество в нескольких районах города

В Сочи 5 октября из-за плановых работ на энергооборудовании возможны временные ограничения подачи электроэнергии. Работы будут проводиться с 07:00 до 19:00, сообщили в городской администрации.

Отключения могут затронуть улицы и садовые товарищества в Галицино, Монастыре, Раздольном, а также отдельные адреса на улицах Батайской, Раевской, Амбровой, Земляничной, Кленовой, Красносельской, 20-й Горнострелковой дивизии, Бытхе и Следопытов.

Также ограничения возможны на улицах Гагарина, Красноармейской, Новоселов, Цветном бульваре, Чайковского и Фадеева.

В Лазаревском районе под отключения могут попасть Дагомыс, Верхнее Буу, Волконка, аул Хаджико, Малое Псеушко, Пляхо, Джубга, Кривенковское и Кроянское. В сообщении также перечислены конкретные улицы, переулки и садовые товарищества.

Для уточнения информации о плановых работах работает горячая линия 8 800 220-0-220.

Валерий Климов