Главные новости за неделю с 28 сентября по 4 октября. Кавказ

В спецвагоне поезда Владикавказ—Адлер в Кабардино-Балкарии заключенный напал на сотрудников ФСИН. В результате один сотрудник погиб, четверо получили ранения и были госпитализированы, нападавший был ликвидирован. Им оказался Дмитрий Пушкарев, обвиняемый в создании преступного сообщества и преступлениях, связанных с распространением наркотиков. Ранее он был экстрадирован из Грузии.

На Ставрополье создано новое министерство цифрового развития и связи. Оно получит от министерства энергетики, промышленности и связи полномочия в сфере цифровизации, информационных технологий, связи, защиты информации и развития электронного правительства, а прежнее ведомство будет переименовано в министерство энергетики и промышленности. Новое министерство также станет учредителем трех организаций, включая «Краевой центр информационных технологий» и «Ситуационный центр». На подготовку положений и штатных расписаний двух ведомств отведено десять дней после вступления постановления губернатора в силу.

В правительстве Ставропольского края произошли кадровые изменения: Ольга Тимофеева с 1 октября назначена исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства. С 2 октября министром сельского хозяйства стал Олег Безменов, ранее возглавлявший министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, а Константин Ишков покинул пост по собственной инициативе. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов назначен Сергей Измалков. Тимофеева и Измалков будут работать в статусе и. о. до завершения необходимых процедур, связанных с допуском к гостайне, а в случае Измалкова также согласования с федеральными органами.

Порт Махачкалы в сентябре почти вдвое увеличил экспортную отгрузку зерна — до 63 тыс. тонн, основным направлением поставок стал Иран. При этом общий экспорт основных видов зерна из России сократился в 3,8 раза, до 1,7 млн тонн, а на фоне снижения отгрузок через Азово-Черноморский бассейн часть потоков сместилась в балтийские и другие порты. Через Новороссийск в сентябре отправили 177,8 тыс. тонн против почти 2,4 млн тонн годом ранее, через Туапсе — 102,7 тыс. тонн против 203,3 тыс. тонн. С начала сельхозгода Россия экспортировала 5,4 млн тонн зерна против 14,4 млн тонн годом ранее.

В первом полугодии 2026 года санатории Ставропольского края приняли 386 тыс. человек — на 18 тыс., или 5%, меньше, чем годом ранее. Число ночевок также сократилось на 4%, до 3,73 млн, при этом средняя стоимость санаторного дня выросла на 8%, до 6,96 тыс. рублей. Доходы санаторно-курортных организаций увеличились на 3%, до 25,96 млрд рублей, однако темпы роста заметно замедлились по сравнению с 2025 годом. Таким образом, снижение турпотока сопровождалось ростом стоимости пребывания и совокупной выручки отрасли.

37-летний уроженец Минераловодского округа Ставрополья, космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Тетерятников отправился к Международной космической станции в составе экипажа миссии Crew-13. Для него это первый космический полет, в экипаж также вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни и представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Тетерятников будет специалистом миссии, полет проходит по программе перекрестных полетов Роскосмоса и NASA. Стыковка Crew Dragon с МКС произошла 2 октября.

За январь—август 2026 года налогоплательщики Ставропольского края перечислили в бюджетную систему РФ 240,6 млрд рублей — на 25,8 млрд рублей, или 12%, больше, чем годом ранее. В консолидированный бюджет края поступило 102,3 млрд рублей, прирост составил 3%, а страховые взносы увеличились на 9%, до 77,8 млрд рублей. При этом поступления в федеральный бюджет выросли на 37%, до 60,4 млрд рублей. По итогам года УФНС ожидает поступления в консолидированный бюджет края на уровне 166 млрд рублей — примерно на 6% больше показателя 2025 года.