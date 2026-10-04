В Махачкале с 5 по 8 октября будут перебои с горячей водой

В Махачкале на фоне временного отключения газа с 5 по 8 октября возможны перебои с горячим водоснабжением. Ограничения связаны с работами по вводу в эксплуатацию газопровода «Моздок — Казимагомед», сообщает Минэнерго Дагестана.

Газоснабжение в городе будет ограничено с 08:00 5 октября до 16:00 8 октября. В части Махачкалы газ отключат полностью, в других районах ожидается снижение давления.

Ограничение подачи газа может отразиться на работе котельных. При снижении давления возможно уменьшение их производительности, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. При полном прекращении подачи газа отдельные котельные в зоне отключения могут остановиться, и горячая вода в расположенные там дома подаваться не будет.

За работой объектов теплоснабжения в период проведения работ следит Единый оператор.

Валерий Климов