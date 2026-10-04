На очистных «Бзугу» в Сочи заменили два насосных агрегата

На очистных сооружениях «Бзугу» в Сочи завершили замену технологического оборудования. В сентябре на главной канализационной насосной станции объекта установили два новых насосных агрегата общей производительностью 1,64 тыс. куб. м стоков в час, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Модернизация комплекса началась летом. Специалисты расчистили приемный резервуар насосной станции, из которого вывезли около 400 тонн отходов, препятствовавших работе насосов.

ОСК «Бзугу» принимает стоки от сотен тысяч абонентов Центрального и Хостинского районов Сочи.

Параллельно городские власти планируют нарастить мощности очистных сооружений «Адлер.Кудепста», «Лазаревское», «Магадан», «Дагомыс» и «Бзугу». В Якорной Щели также предусмотрено строительство нового комплекса.

Валерий Климов