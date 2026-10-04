Жители Сочи получили скидку 25% на посещение Скайпарка

Жители Сочи и федеральной территории «Сириус» с 1 октября могут посещать Скайпарк по специальному тарифу «Высота по прописке». Льготная программа действует постоянно. Об этом сообщила администрация города.

По этому тарифу стоимость взрослого, подросткового и детского билетов на первый аттракцион и мост Скайбридж снижена на 25%. При повторном посещении парка в течение месяца местным жителям начисляется бонус в размере 50%.

Для получения льготы необходимо подтвердить постоянную или временную регистрацию на территории курорта. В случае временной регистрации она должна быть оформлена как минимум на шесть месяцев.

Специальный тариф стал частью программы «Выбирай Сочи», в рамках которой более 70 предприятий сферы гостеприимства подготовили преференции на бархатный сезон. По словам директора департамента курортов и туризма Сочи Марии Епишенковой, программа предусматривает отдельные предложения для семей участников СВО, пенсионеров, а также жителей ЮФО и СКФО.

Валерий Климов