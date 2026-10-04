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В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников, включена сирена. Об этом сообщает МЦУ Анапы.

Жителей и гостей города просят укрыться в безопасном месте и не выходить на улицу до отмены сигнала опасности. При нахождении в помещении рекомендуется держаться подальше от окон, а при нахождении на улице — укрыться в ближайшем здании, подвале или подземной парковке.

Власти также призвали не публиковать в социальных сетях фотографии и видео БПЛА, работы систем ПВО и оперативных служб. Следить за развитием ситуации рекомендуют только по официальным каналам.

Единый номер оперативных служб — 112.

Валерий Климов

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