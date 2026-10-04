В Геленджике стартовал фестиваль российского кино «Маяк»

В Геленджике 3 октября начал работу четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк». До 8 октября зрителям представят 11 полнометражных и семь короткометражных фильмов, вошедших в конкурсные программы, а также несколько премьер вне конкурса.

Первым показом фестиваля стал «Шум времени» Алексея Учителя — фильм о Дмитрии Шостаковиче и времени, в котором жил и работал композитор. В рамках внеконкурсной программы также покажут «Фьорд» Кристиана Мунджиу, получивший главный приз Каннского фестиваля этого года, и документальную картину Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова».

Значительную часть основного конкурса составили дебютные работы. В программу вошли «было не было» Тимы Анисимова и «Ваня» Клавдии Коршуновой — обе картины обращаются к теме поиска отца. В «Малике» Наталья Уварова рассказывает о взрослении девочки в патриархальном исламском обществе, а «Новый дом» Никиты Грушина — о женщине, вышедшей после семи лет заключения и решившейся изменить свою жизнь.

В конкурсной программе также представлены «Падает снег» Евгении Громовой, «Лето в Бадене» Антона Желнова и «Вторая Таня» Алисы Ерохиной. В первом случае речь идет о двойниках и пересечении прошлого с настоящим, фильм Желнова основан на романе Леонида Цыпкина и дневниках Анны Достоевской, а картина Ерохиной связывает историю современной петербурженки с судьбой ее тезки из блокадного Ленинграда.

Историческая тема продолжена в «Големе» Александра Котта, действие которого происходит в 1941 году, и в хорроре «Видеопрокат» Никиты Троценко, отправляющем героев в российские 1990-е. В «Морозе» Семена Серзина двое друзей оказываются в зимнем лесу вместе с телом погибшего товарища. Еще один фильм конкурса — «Вся эта любовь» Геннадия Островского и Виктории Мокеровой — рассказывает о рестораторе, оказавшемся перед выбором между кратковременными удовольствиями и серьезным чувством.

Конкурс короткометражных фильмов на «Маяке» проводится в третий раз. В этом году в него вошли семь картин — «Горизонт, прожектор, яблоко, пепел, кочегар» Кирилла Верхозина, «Город сов» Жени Казанкиной, «Двойник» Михаила Шприца, Алеши Климова и Мити Кокорина, «Достопримечательность» Солтана Сунгатуллина, «Друзья детства» Нины Воловой, «Завтра» Ильдара Шаякберова и «Катя» Тимофея Пожиткова.

Помимо полнометражного и короткого метра, фестивальная программа включает сериальные и классические проекты. Соня Райзман, получившая на прошлогоднем «Маяке» приз за режиссуру, представит первые две серии «Шика». Кроме того, состоится показ эпизода «1812 год» киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир».

Программный директор «Маяка» Стас Тыркин отмечал, что в нынешней программе сочетаются новые работы признанных режиссеров, дебюты, жанровое кино и более радикальные авторские высказывания. По его словам, отобранные фильмы отражают попытки российского кино осмыслить современные реалии и их связь с историческим прошлым.

Фестиваль «Маяк» был учрежден в 2023 году фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». Нынешний смотр проходит в Геленджике с 3 по 8 октября.