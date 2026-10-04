В Омской области повторно выставили на торги Тарское месторождение за 72 млн рублей

На севере Омской области выставлен на аукцион участок недр Тарского циркон-ильменитового месторождения. Начальная стоимость права пользования территорией составляет 72 млн руб., информация об этом опубликована на платформе ГИС Торги.

Площадь участка составляет 8,49 кв. км. Лицензия на пользование недрами будет предоставлена сроком на 20 лет. Для участия в торгах претенденты должны внести задаток в размере полной стоимости лота — 72 млн руб. Также предусмотрен невозвратный сбор за участие в размере 172,2 тыс. руб. Шаг аукциона установлен на уровне 7,1 млн руб.

Прием заявок от потенциальных недропользователей продлится до 2 ноября, сам аукцион состоится 18 ноября. Победитель получит право добывать на участке строительные и кварцевые пески, которые используются в стекольной промышленности. В частности, запасы диоксида титана категории В на месторождении оцениваются в 35 тыс. т, диоксида циркония категории В – 7 тыс. т, кварцевого песка категории С2 – 4,72 млн т, строительных песков категории С2 – 729 тыс. куб. м.

Годом ранее участок недр уже пробовали реализовать с торгов за 102,8 млн руб., однако желающих не оказалось.

Решение выставить 8,49 кв. км Тарского месторождения на аукцион было принято после того, как в августе 2025 года власти Тарского района официально отказались от самостоятельного освоения участка. Причиной стала конкуренция с соседней Томской областью, где госкорпорация «Росатом» уже ведет разработку более крупного и перспективного Туганского месторождения. В этой ситуации реализация омского проекта была признана экономически нецелесообразной.

Лолита Белова