В Новороссийске машина с ребенком вылетела в кювет

В Новороссийске в ДТП пострадали водитель и два пассажира, в том числе пятилетняя девочка. По предварительной версии Госавтоинспекции, автомобиль съехал с дороги в кювет из-за несоблюдения безопасного скоростного режима.

Авария произошла днем накануне около 15:00 на 30-м км + 900 м автодороги «Юровка — Раевская». 40-летняя женщина за рулем Toyota Prius ехала от станицы Раевской в сторону Натухаевской. На левом закруглении дороги она не выдержала безопасную скорость, после чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка. По данным Госавтоинспекции, детское автокресло помогло минимизировать полученные ребенком травмы.

В больницу также доставили 40-летнюю водительницу и 60-летнего пассажира. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска.

Ранее в городе произошло еще одно ДТП с маленьким ребенком. Младенец получил травмы после того, как автомобиль во дворе сбил его отца, который переносил ребенка в детской люльке.

Валерий Климов