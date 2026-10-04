В Новороссийске топливо отпускают на 29 АЗС с ограничениями

По состоянию на 9:00 4 октября в Новороссийске топливо отпускают 29 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС по решению собственников топливо можно залить только в бак автомобиля, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами. Об этом сообщает администрация города.

АИ-92 есть на девяти АЗС, АИ-95 — на семи, дизельное топливо — на всех 29 работающих станциях. Бензина АИ-100 в наличии нет.

На АЗС «Роснефти» на территории Цемдолины, на выезде из города, доступны АИ-92 и дизельное топливо. На станции в Кирилловке также есть АИ-92 и ДТ. В Верхнебаканском можно приобрести АИ-92 и ДТ, а АИ-95 отпускают для спецтранспорта по топливным картам.

На станциях «Лукойла» на проспекте Дзержинского есть ДТ, а АИ-92 и АИ-95 отпускают спецтранспорту и по топливным картам. На станции в Раевской, на территории Цемдолины на улице Ленина и в селе Глебовском доступно дизельное топливо. На Суворовской улице есть ДТ, а АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта по топливным картам. На улице Куникова и на Сухумском шоссе доступны АИ-92, АИ-95 и ДТ.

На АЗС «Газпрома» в станице Натухаевской есть АИ-92, АИ-95 и ДТ. Станция работает до 22:00.

У «Газпромнефти» дизельное топливо доступно на двух АЗС в селе Гайдук и на станции на Сухумском шоссе.

На станции Rusoil в Цемдолине есть АИ-92, АИ-95 и ДТ. Она работает до 23:00.

АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском располагает АИ-92, АИ-95 и ДТ. На всех АЗС «Уфим-нефти» в наличии дизельное топливо.

На станции PNB в Кирилловке есть АИ-95 и ДТ, а АИ-92 отпускают по топливным картам PNB. С 23:45 до 00:10 на станции предусмотрен технический перерыв.

АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской продает АИ-92 и ДТ. На АЗС «Ягуар» в станице Натухаевской на улице Шоссейной доступно дизельное топливо. На станции ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе также отпускают ДТ.

Кроме того, на АЗС «Роснефти» на проспекте Дзержинского топливо отпускают по топливным картам. Еще шесть автозаправочных станций временно не отпускают топливо.

Валерий Климов