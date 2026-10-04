Оборот розничной торговли в Дагестане за восемь месяцев достиг 709 млрд рублей

Оборот оптовой торговли в Дагестане за январь—август 2026 года составил 167,5 млрд руб., увеличившись на 24,8% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах Дагестанстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На организации оптовой торговли пришлось 136,4 млрд руб. оборота. За год в сопоставимых ценах этот показатель увеличился на 21,6%.

Розничная торговля за восемь месяцев показала значительно более умеренную динамику. Ее оборот составил 709,6 млрд руб., что на 0,4% выше уровня января—августа 2025 года. В августе продажи достигли 104,6 млрд руб. и прибавили 1,6% год к году. По сравнению с июлем оборот вырос на 4,5%.

При этом динамика розницы в течение года была неоднородной. В первом квартале оборот составил 247,5 млрд руб., сократившись в сопоставимых ценах на 4% к январю—марту 2025 года. Во втором квартале он увеличился до 257,7 млрд руб., рост составил 4,6%. По итогам первого полугодия оборот достиг 505,2 млрд руб., прибавив 0,2%.

В июле объем розничной торговли составил 99,8 млрд руб. и практически не изменился относительно июля прошлого года. В августе оборот увеличился до 104,6 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 1,6%.

В общественном питании за январь—август оборот составил 97,4 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 2,2% меньше, чем годом ранее. В августе предприятия общепита получили 16,8 млрд руб. выручки. В годовом выражении показатель вырос на 1,1%, а относительно июля увеличился на 8,3%.

В первом квартале оборот общественного питания составил 31,1 млрд руб. и вырос на 3,2% год к году. Во втором квартале показатель достиг 34 млрд руб., однако оказался на 10,4% ниже уровня аналогичного периода 2025 года. По итогам первого полугодия оборот снизился на 4,5%, до 65,1 млрд руб.

В июле оборот общепита вырос на 4,3% год к году, до 15,5 млрд руб. В августе прирост составил 1,1%, до 16,8 млрд руб.

Валерий Климов