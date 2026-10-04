На АЗС Анапы ввели ограничения на продажу топлива

По состоянию на 9:30 4 октября в Анапе работают 26 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города.

На 11 АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 18 станциях действуют ограничения на объем заправки в баки.

На 11 АЗС отпуск АИ-92 и АИ-95 ограничен 30 литрами, еще на четырех — АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива до 40 литров. На трех станциях дизельное топливо отпускают не более 50 литров, на пяти — не более 60 литров.

АИ-92 и АИ-95 доступны на 21 из 26 работающих АЗС. Дизельное топливо есть на всех 26 станциях. Бензина АИ-100 временно нет в продаже.

В администрации уточнили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться. Жителей призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на АЗС.

Валерий Климов