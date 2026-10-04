Платные услуги в Дагестане выросли на 2,9% до 165,3 млрд рублей

Объем платных услуг населению в Дагестане за январь—август 2026 года составил 165,3 млрд руб., увеличившись на 2,9% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах Дагестанстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Только в августе жители республики получили платных услуг на 23,41 млрд руб. За месяц объем увеличился на 2,7% в сопоставимых ценах год к году и на 3,1% по сравнению с июлем. В январе—июле показатель составлял 141,9 млрд руб., а за первые шесть месяцев — 119 млрд руб.

Крупнейшим сегментом рынка стали транспортные услуги. За восемь месяцев на них пришлось 30,692 млрд руб., или 18,6% общего объема. При этом по сравнению с январем—августом 2025 года рынок сократился на 2,7%. Бытовые услуги заняли 30,106 млрд руб. и 18,2% рынка, увеличившись на 7,8%. Еще 28,977 млрд руб. пришлось на коммунальные услуги, которые прибавили 4,5%.

Телекоммуникационные услуги за восемь месяцев достигли 17,028 млрд руб., рост составил 5,4%. На медицинские услуги пришлось 11,593 млрд руб., показатель увеличился на 5%. Услуги системы образования составили 9,712 млрд руб., что на 8% больше прошлогоднего уровня.

Туристические агентства, туроператоры и другие сервисы бронирования обеспечили 9,624 млрд руб. За год их объем уменьшился на 2,9%. Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения принесли 3,447 млрд руб., увеличившись на 5,4%. Еще 2,801 млрд руб. составили услуги специализированных коллективных средств размещения, рост здесь достиг 18,9%.

Внутри последнего сегмента санаторно-курортные организации оказали услуг на 1,587 млрд руб., что на 3% больше результата годом ранее. Услуги физической культуры и спорта составили 2,551 млрд руб., снизившись на 1,5%. В том числе фитнес-центры и спортивные клубы получили 1,388 млрд руб., что на 2% меньше уровня января—августа 2025 года.

Услуги почтовой связи и курьерской доставки за восемь месяцев составили 1,15 млрд руб. и увеличились на 1,9%. При этом отдельно услуги курьерской доставки выросли на 57,8%, до 569,6 млн руб. Это один из наиболее заметных темпов роста среди представленных в статистике сегментов.

Юридические услуги принесли 2,724 млрд руб., прибавив 11,6%. На услуги учреждений культуры пришлось 1,381 млрд руб., рост составил 0,1%. Ветеринарные услуги показали увеличение на 31,6%, до 190,4 млн руб. Услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам составили 294,1 млн руб., что на 0,5% меньше годового уровня.

На прочие платные услуги пришлось 9,727 млрд руб. Их объем снизился на 4,3%. В этой категории электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий сократились на 11,9%, до 537 млн руб. В статистику включены платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, а также пользование облачными хранилищами данных.

Отдельно статистика фиксирует изменение структуры бытовых услуг. За январь—август они достигли 30,106 млрд руб. Помимо общего роста на 7,8%, заметно увеличились расходы на ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и текстильной галантереи. Объем таких услуг составил 2,176 млрд руб., увеличившись на 44,7%.

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, а также ремонт и изготовление металлоизделий принесли 2,611 млрд руб., что на 2,9% больше прошлогоднего показателя. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования составили 6,310 млрд руб., но их объем сократился на 4,9%. Это крупнейший сегмент бытовых услуг с долей 21%.

Ремонт и строительство жилья и других построек обеспечили 4,929 млрд руб., рост составил 11%. На услуги парикмахерских пришлось 5,861 млрд руб., или 19,5% всего рынка бытовых услуг. За год их объем увеличился на 1,8%. Изготовление и ремонт мебели составили 747,8 млн руб. (+6,7%).

Услуги предприятий по прокату достигли 906,1 млн руб., снизившись на 11,8%. При этом аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств выросли на 15,5%, до 421,8 млн руб. Внутри этого сегмента услуги каршеринга увеличились на 5%, до 78,1 млн руб. Ритуальные услуги составили 325,6 млн руб. (+2,1%), а прочие бытовые услуги — 5,069 млрд руб. (+35,1%).

В августе динамика отдельных направлений была более выраженной. Услуги специализированных коллективных средств размещения выросли на 60,5% год к году, до 976,7 млн руб. Ветеринарные услуги увеличились на 67,4%, до 35,8 млн руб., а курьерская доставка — более чем вдвое, до 102,5 млн руб. На 26,4% выросли услуги учреждений культуры, на 16,5% — услуги системы образования и на 13,9% — юридические услуги.

Одновременно в августе сократился объем транспортных услуг на 6,8% год к году, туристических услуг — на 7,2%, прочих платных услуг — на 5,9%. В бытовом сегменте наиболее заметное снижение пришлось на услуги предприятий по прокату, объем которых уменьшился на 21,2%, химическую чистку и услуги прачечных — на 12,1%, а также ритуальные услуги — на 17,1%.

Валерий Климов