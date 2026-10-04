Отец и три дочери пропали во время прогулки на катере в Красноярском крае

В Красноярском крае ведутся поиски семьи из четырех человек. Как сообщает КГКУ «Спасатель», 37-летний мужчина и три его дочери перестали выходить на связь в субботу после выезда в залив Бирюса Красноярского водохранилища.

К поисково-спасательной операции привлечены силы Дивногорского поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении управления в мессенджере «Макс». На утро 4 октября местонахождение катера и людей оставалось неизвестным.

Позже — 4 октября в 12:40 местного времени в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что отец с детьми самостоятельно вышел на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Залив Бирюса расположен в 50 км от Красноярска, местность характеризуется сложным рельефом — отвесными скалами, гротами и пещерами. В летний сезон акватория отличается высокой интенсивностью движения водного транспорта (яхты, моторные лодки, байдарки).

Лолита Белова