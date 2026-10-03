Главные новости за 3 октября. Кавказ

Совет местного самоуправления Нальчика избрал Азаматгерия Ашхотова главой городского округа. Кандидатура Азаматгерия Ашхотова была избрана депутатами единогласно.

Заключенный, напавший на сотрудников конвоя в спецвагоне поезда в Кабардино-Балкарии, ранее был экстрадирован из Грузии. По данным ТАСС, ликвидированный при нападении на сотрудников ФСИН — Дмитрий Пушкарев. Его обвиняли в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) и по статьям, связанным с распространением наркотиков. После нападения заключенного в медучреждениях Кабардино-Балкарии находятся четверо пострадавших.

Временные конструкций Красного моста в Дагестане повреждены после сброса воды с Гоцатлинской ГЭС. Сильным потоком было обрушено пролетное строение моста. Сейчас специалисты обследуют конструкции и оценивают масштаб повреждений. Если восстановление моста в краткие сроки окажется невозможным, будет возведен временный мостовой переход.

За сутки 2 октября на дорогах Ставрополья произошло девять ДТП, в них погибли четыре человека и пострадали еще десять.

В селе Майданское в Дагестане выявлена незаконная майнинг-ферма со 140 аппаратами. При средней мощности одного аппарата около 3,5 кВт суммарная установленная мощность оборудования составляет порядка 490 кВт. Это сопоставимо с нагрузкой, которую может создавать целый населенный пункт.

В Черкесске полицейские провели рейд для выявления и пресечения незаконной миграции. Из страны будут выдворены 11 нарушителей.