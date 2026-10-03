За год концертный центр «Сириус» посетили около 60 тысяч человек

В концертном центре «Сириус» за первый год работы прошло 149 мероприятий, которые посетили около 60 тыс. человек. Об этом в ходе общения с журналистами сообщила председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель одноименного образовательного центра Елена Шмелева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Афиша первого сезона объединила российские и зарубежные коллективы. Среди них — театры «Астана Опера», «Астана Балет» и симфонические оркестры. Первый концертный сезон открыл Мариинский театр, который продолжит выступать на площадке.

Господа Шмелева отметила формирование постоянной аудитории центра. На концерты возвращаются семьи с детьми, студенты университета «Сириус» и молодые ученые.

Во втором сезоне концертный центр намерен расширить программу. Также на площадке снова пройдет международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». Как отметила Елена Шмелева, на одной сцене выступят представител нескольких поколений музыкантов.

Дмитрий Холодный