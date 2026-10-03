После рейда в Черкесске из России выдворят 11 мигрантов

В Черкесске полицейские провели рейд для выявления и пресечения незаконной миграции. Из страны будут выдворены 11 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сотрудники проверили строительные объекты и производственные цеха на территории города. По результатам рейда к административной ответственности привлечены 20 иностранных граждан. В отношении 11 из них, помимо наложения административного штрафа, принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации в соответствии с ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ).

Мария Иванова