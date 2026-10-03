«Локомотив-Кубань» переиграл МБА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 92:87 одержал победу над московской МБА в рамках 2-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

В первой четверти столичный коллектив вел на протяжении всех 10 минут, не позволяя «железнодорожникам» захватить лидерство. Во второй десятиминутке МБА полностью контролировала ход встречи, ее преимущество только нарастало. В какой-то момент отставание южан достигло -16 очков. Однако концовка первой половины осталась за кубанцами. Подопечные Томислава Томовича смогли вернуться игру и реализовали несколько быстрых атак. Благодаря рывку, к большому перерыву хозяевам все же удалось немного сократить отставание – 41:47.

После смены сторон характер игры изменился и «Локомотив-Кубань» смог восстановить равенство. К середине третьего отрезка счет был 57:57. Вскоре тренерскому штабу МБА пришлось брать тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру. Но перед заключительной четвертью на табло вновь был паритет – 68:68. В оставшееся время команды имели равные шансы на успех, но «железнодорожники» смогли склонить чашу весов в свою пользу. В итоге – победа «Локомотива-Кубань» со счетом 92:87.

Самым результативным игроком южан стал Патрик Миллер. В его активе очков 28 очков. В следующем туре Единой лиги ВТБ подопечные Томислава Томовича 11-го октября встретятся в Москве с ЦСКА.

Евгений Леонтьев