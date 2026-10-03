«Аэрофлот» скорректировал график рейсов в Сочи, Краснодар и Геленджик

«Аэрофлот» изменил расписание рейсов в Сочи, Краснодар и Геленджик 3 октября из-за временных ограничений на работу аэропортов. Часть вылетов перенесена, некоторые рейсы отменены, сообщили в авиакомпании.

Несколько самолетов направлены на запасные аэродромы. После снятия ограничений рейсы продолжат выполнение, однако время вылета может быть дополнительно скорректировано из-за необходимости соблюдения норм рабочего времени экипажей.

Пассажиров некоторых рейсов, находящихся на запасных аэродромах, перевозят к месту назначения наземным транспортом. Пассажирам рекомендуют перед выездом в аэропорт проверить статус рейса на онлайн-табло или в разделе «Управление бронированием». При отмене рейса приезжать в аэропорт не требуется.

Наземные службы и представители авиакомпании работают в усиленном режиме. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Анна Гречко