«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов для трех муниципалитетов Кубани

«Аэрофлот» 3 октября корректирует расписание рейсов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов. Об этом сообщила авиакомпания.

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Часть рейсов направили на запасные аэродромы, некоторые отменили или перенесли время вылета. Пассажиров планируют перевезти после снятия ограничений.

В авиакомпании предупредили, что время вылета с запасных аэродромов может дополнительно измениться из-за необходимости предоставить экипажам отдых в рамках норм рабочего времени.

Для пассажиров некоторых рейсов, находящихся на запасных аэродромах, организуют наземную перевозку.

«Аэрофлот» призвал пассажиров перед поездкой в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании. При отмене рейса в аэропорт приезжать не нужно.

Наземные службы и представительства авиакомпании работают в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Анна Гречко