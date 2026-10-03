В Дагестане из-за повышения уровня воды в реках поврежден Красный мост

Временные конструкций Красного моста в Дагестане повреждены после сброса воды с Гоцатлинской ГЭС. Об этом сообщил в соцсетях врио главы республики Федор Щукин.

После продолжительных дождей в регионе повысился уровень воды в реках, что привело к сбросу воды с Гоцатлинской ГЭС. Сильным потоком было обрушено пролетное строение моста. Сейчас специалисты обследуют конструкции и оценивают масштаб повреждений. Если восстановление моста в краткие сроки окажется невозможным, будет возведен временный мостовой переход.

По данным руководителей горных районов, обстановка стабильная, доставка продуктов питания и всего необходимого осуществляется по альтернативным проездам.

Мария Иванова