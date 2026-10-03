В Сочи с начала года произвели более 21 тонны сыра

С начала 2026 года сочинские экофермы произвели более 21 тонны сыра. В городе работают свыше 20 объектов агротуризма. Об этом сообщила администрация Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Помимо чайных плантаций, на сочинских фермах развиваются выращивание субтропических и ягодных культур, животноводство и рыбоводство. Одним из направлений агротуризма стало сыроделие, которым в основном занимаются экофермы.

Ежегодно такие объекты посещают около 150 тыс. человек. Местную продукцию также используют заведения общественного питания в рамках проекта «Выбирай сочинское», в котором участвуют более 130 предприятий.

«Такой акцент на локальную продукцию важен для поддержки фермеров в условиях импортозамещения»,— отметил глава города Андрей Прошунин.

По данным администрации, более 50 местных предприятий занимаются импортозамещением в промышленном и сельскохозяйственном кластере. Свыше 100 наименований товаров отмечены знаком качества «Сделано на Кубани».

В 2026 году сочинские сыроделы представили продукцию на шести региональных и всероссийских выставках и ярмарках. Для продвижения местных товаров на муниципальной ярмарке в Завокзальном микрорайоне работает тематический магазин с продукцией участников «Выбирай сочинское».

Анна Гречко