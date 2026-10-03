Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске включили сирену из-за атаки БПЛА

В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем» объявлен из-за атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Информацию власти будут публиковать в официальных соцсетях администрации и главы города, а также на радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканале «Новороссийское телевидение» (22-я кнопка у кабельных операторов).

Андрей Кравченко также напомнил о запрете снимать и публиковать в соцсетях фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Анна Гречко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд