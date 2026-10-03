В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах и ждать отмены сигнала. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При нахождении дома рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Находящимся на улице советуют укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на подземной парковке. Автомобиль для укрытия использовать не следует. Также власти призвали не прятаться у стен многоквартирных домов.

Сигнал отменят после того, как обстановка станет безопасной.

Анна Гречко