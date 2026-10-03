В Дагестане обнаружили незаконную майнинг-ферму на 140 устройств

В селе Майданское в Дагестане выявлена майнинг-ферма со 140 аппаратами. Об этом сообщил в соцсетях директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев.

«При средней мощности одного аппарата около 3,5 кВт суммарная установленная мощность оборудования составляет порядка 490 кВт. Это сопоставимо с нагрузкой, которую может создавать целый населенный пункт»,— отметил господин Шапиев. Ферма была обнаружена в результате проверки, которую провели после выявления повышенной нагрузки и перегрева оборудования подстанции «Майданск».

Как отмечают в «Дагэнерго», подобное использование электрической энергии создает существенную нагрузку на электросетевую инфраструктуру. «Перегрузка оборудования приводит к его перегреву, повышает риск повреждения трансформаторов и другого сетевого оборудования, а также может становиться причиной аварийных отключений и нарушения электроснабжения добросовестных потребителей»,— сказано в сообщении.

Господин Шапиев призвал жителей республики сообщать о подозрительных объектах, где наблюдаются постоянный шум от мощного оборудования, интенсивное тепловыделение, работа большого количества вентиляторов и иные признаки функционирования майнинг-ферм.

Мария Иванова