В Анапе включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе 3 октября объявили угрозу атаки беспилотников. В городе включили сирену, жителей призвали укрыться в безопасном месте и ждать сигнала об отмене угрозы, сообщила мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти напомнили о запрете публиковать в соцсетях фото и видео отражения атаки, работы оперативных служб и ПВО, беспилотников и их обломков, а также средств защиты объектов.

Утром 3 октября в Анапе также объявляли угрозу атаки БПЛА.

Единый номер экстренных служб — 112.

Анна Гречко