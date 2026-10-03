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В Анапе включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе 3 октября объявили угрозу атаки беспилотников. В городе включили сирену, жителей призвали укрыться в безопасном месте и ждать сигнала об отмене угрозы, сообщила мэрия.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти напомнили о запрете публиковать в соцсетях фото и видео отражения атаки, работы оперативных служб и ПВО, беспилотников и их обломков, а также средств защиты объектов.

Утром 3 октября в Анапе также объявляли угрозу атаки БПЛА.

Единый номер экстренных служб — 112.

Анна Гречко

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