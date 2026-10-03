Напавший на конвой в КБР заключенный был экстрадирован из Грузии

Заключенный, напавший на сотрудников конвоя в спецвагоне поезда в Кабардино-Балкарии, ранее был экстрадирован из Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным информагентства, ликвидированный при нападении на сотрудников ФСИН — Дмитрий Пушкарев, обвиняемый в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) и по статьям, связанным с распространением наркотиков.

Ранее сообщалось, что в поезде Владикавказ — Адлер один из этапируемых напал на сотрудников ФСИН. Один сотрудник погиб. Четверо находятся в больницах с ранениями.

Мария Иванова