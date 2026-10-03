После нападения осужденного на конвоиров в больницы КБР поступили четверо раненых

В медучреждениях Кабардино-Балкарии находятся четверо пострадавших после нападения заключенного в поезде Владикавказ — Адлер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе провели операции. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, и еще двоих — средней степени тяжести. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Ситуацию держит на личном контроле министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

Мария Иванова