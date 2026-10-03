В Геленджике и Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Жителей и гостей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, сообщили в своих соцсетях главы городов Алексей Богодистов и Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

При сигнале «Внимание всем» находящимся в помещении рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в комнате без окон либо с окнами, не выходящими на море. На улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или парковке. Не рекомендуется использовать для укрытия автомобиль или находиться у стен многоквартирных домов.

В случае опасности жителей также просят не снимать и не публиковать фото и видео БПЛА, работы ПВО и оперативных служб. Отмены сигнала следует ждать в официальных каналах, при необходимости звонить по номеру 112.

Ранее 3 октября угроза атаки БПЛА объявлялась в Анапе. Жителей города также призывали соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу до отмены сигнала.

Всего в ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко