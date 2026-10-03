В Анапе 11 тысяч заявок на подключение к газу находятся в работе

В Анапе около 11 тыс. заявок жителей на подключение к газу находятся в работе в рамках программы газификации и догазификации до 2030 года. Всего за предыдущую пятилетку поступило 13 тыс. заявок, сети подведены к границам около 10 тыс. домовладений, почти 7 тыс. уже подключены, сообщает в своем Telegram-канале глава Светлана Маслова.

За последние пять лет в городе сформировали новую газовую инфраструктуру: построили объекты и сети для новых потребителей, завершили строительство межпоселкового газопровода Анапа—Гостагаевская протяженностью 18 км. Сейчас продолжается строительство газопровода Верхнее Джемете—Анапа.

В рамках новой программы до 2030 года планируется продолжить подключение домовладений и реализовать проект газопровода Супсех—Варваровка—Сукко. Он должен повысить надежность газоснабжения, стабилизировать давление в зимний период и создать возможности для подключения новых потребителей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 1 октября розничные цены на природный газ для населения Краснодарского края вырастут примерно на 10%. В отдельных территориях одновременно изменятся цены на сжиженный газ — максимальный рост по отдельным видам поставки составит 14,4%.

Анна Гречко