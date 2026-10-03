Утром 3 октября в Анапе объявили угрозу атаки БПЛА. Пресс-служба мэрии призвала горожан соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями официальных источников.

Тем, кто находится дома, рекомендовано не выходить на улицу, перейти в помещение без окон и держаться подальше от окон и дверей. Пользоваться лифтами не следует.

Оказавшимся на улице необходимо укрыться в подвале, цокольном этаже ближайшего здания или подземной парковке. Прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах не рекомендуется.

Водителям советуют остановить машину, покинуть ее и укрыться за прочным укрытием либо лечь на землю и отползти в безопасное место. Жителей также просят воздержаться от публикации фото и видео беспилотников, работы ПВО и оперативных служб. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 3 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 218 беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко