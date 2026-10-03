В Сочи водитель Hyundai погиб после наезда на ограждение

В Сочи 2 октября водитель Hyundai погиб после наезда на металлическое дорожное ограждение. ДТП произошло около 22:37 на федеральной автодороге А-149 «Старое Краснополянское шоссе». Об сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, 38-летний мужчина не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в металлическое ограждение.

Водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Анна Гречко