На Ставрополье за сутки в ДТП погибли четыре человека

За сутки 2 октября на дорогах Ставрополья произошло девять ДТП, в них погибли четыре человека и пострадали еще десять. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В Ставрополе примерно в 13:00 72-летний водитель автомобиля «Лада» потерял контроль нам управлением транспортом и врезался в опору линии электропередач. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья мужчины. От полученных травм он скончался.

В Пятигорске погиб 34-летний водитель «Лады Приоры». По предварительным данным, 2 октября около 22:30 он двигался по ул. Сергеева в направлении ул. Центральной, и, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Еще два человека погибли в результате встречного столкновения на автодороге «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская». На 15-м километре указанной автодороги примерно в 18:50 автомобиль «ВАЗ-2112» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». 72-летняя пассажирка автомобиля «Лада» и 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» скончались на месте происшествия. 21-летний пассажир автомобиля «Лада», находившийся на заднем сиденье, с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Мария Иванова