Главой Нальчика стал Азаматгерий Ашхотов

Совет местного самоуправления Нальчика избрал Азаматгерия Ашхотова главой городского округа. Об этом сообщил в соцсетях глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации главы КБР Фото: пресс-служба администрации главы КБР

Кандидатура Азаматгерия Ашхотова была избрана депутатами единогласно. «Уверен, что новый руководитель справится со всеми поставленными задачами — Нальчик и дальше будет активно развиваться по всем направлениям жизнедеятельности»,— написал господин Коков.

Азаматгерий Ашхотов был назначен и.о. главы Нальчика в июне после смерти предыдущего руководителя Таймураза Ахохова.

Новому главе Нальчика 45 лет. В 2003 году он окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2008 — Северо-Кавказскую академию госслужбы. В академии чиновник получил диплом юриста.

С 2004 года Азаматгерий Ашхотов работал в Кабардино-Балкарии в Федеральной таможенной службе. В 2009 году перешел на работу в госкомитет по размещению заказов для государственных нужд. С 2013 Ашхотов — руководитель департамента, начальник отдела в министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. В 2017 получил должность заместителя начальника управления — главного бухгалтера Управления судебного департамента республики.

В ноябре 2018 года Ашхотов переходит в правительственные структуры региона. Сначала он занял пост заместителя управляющего делами главы и правительства Кабардино-Балкарии. С ноября 2019 года чиновник — управделами главы и правительства региона. Эту должность он занимал до назначения на пост и. о. мэра Нальчика.

Мария Иванова