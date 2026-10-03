В поезде Владикавказ—Адлер заключенный убил конвоира при попытке побега

В Кабардино-Балкарской Республике осужденный совершил нападение на сотрудников конвоя ФСИН в поезде Владикавказ—Адлер. Инцидент произошел в районе станции Муртазово, сообщила пресс-служба ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заключенный атаковал конвоира во время вывода в туалет, выхватил табельное оружие и открыл огонь по сотрудникам ведомства. Как заявили в пресс-службе ФСИН, один конвоир скончался по дороге в больницу, еще трое госпитализированы с ранениями. Нападавший был ликвидирован силами сотрудников караула.

В ведомстве отметили, что среди гражданского населения пострадавших нет. ФСИН также опровергла распространившиеся в СМИ сведения о бунте заключенных в поезде.

«Информация о бунте в поезде не соответствует действительности»,— говорится в официальном сообщении. Обстановка, по данным ФСИН, остается контролируемой.

Анна Гречко