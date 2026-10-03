В Новороссийске ливневки готовят к сезону сильных дождей

В Новороссийске коммунальные службы очищают и ремонтируют ливневую канализацию перед сезоном сильных дождей. Работы ведут во всех районах города, в том числе за его пределами, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Специалисты ежедневно очищают ливнеприемники вручную и с помощью техники, ремонтируют решетки и металлические конструкции, убирают поросль. За последний месяц в Центральном районе очистили более 20 участков, в Приморском — 10, в Южном привели в порядок системы водоотведения на семи участках.

В Южном районе также завершили ремонт водопропускной трубы на пересечении улиц Шоссейной и Видной. Сейчас бетон набирает прочность, после чего рабочие демонтируют опалубку и ограждения.

В Восточном районе очистили ливневые системы на улицах Михаила Борисова, Джакобия и Элеваторной, а на улице Красной отремонтировали решетку. В Новороссийском районе работы провели на шести объектах в Семигорском, Гайдуке, Верхнебаканском и Раевской.

В Гайдуке на улице Нижней обустроили дополнительное отверстие для перехвата воды, а в Раевской промыли трубу на улице Луговой. Кроме того, на улицах Герцена и Ф. Я. Бурсака установили новые ограждения ливнеприемников.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска выделили свыше 33 млн руб. из муниципального бюджета на содержание и ремонт систем ливнеотведения в 2026 году. Дороже всего городскому бюджету обойдется содержание ливневых коллекторов в Центральном внутригородском районе, на эти цели выделили 12,8 млн руб. Текущие работы по обеспечению стабильного ливнеотведения в Приморском районе будут производиться за 6 млн руб., еще 6,1 млн руб. планируется освоить на содержание систем в пригороде Новороссийска.

Анна Гречко