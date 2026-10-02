Главные новости за 2 октября. Ростов-на-Дону и область

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении главы местного дагестанского землячества и его предполагаемых сообщников. По версии следствия, через бухгалтерские документы они оформили фиктивную гуманитарную помощь участникам СВО более чем на 250 млн руб., чтобы снизить налоговую нагрузку при строительстве мусульманского молельного дома.Расследованием занимается военно-следственный отдел Следственного комитета по Ростовскому гарнизону.

Среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях и в организациях Ростовской области в январе—июле 2026 года достигла 77 тыс. рублей, увеличившись на 13,6% год к году. Средняя зарплата в гостиницах и предприятиях общепита за семь месяцев составила 56 тыс. рублей, что на 36,5% больше показателя за аналогичный период 2025 года. В июле среднемесячная выплата в этой сфере достигла 59,3 тыс. рублей, прибавив за год 33,3%. На втором месте по темпам роста оказались операции с недвижимостью. Здесь средняя зарплата выросла на 26,9%, до 49,4 тыс. рублей. В оптовой торговле начисления увеличились на 24,5%, до 67,8 тыс. рублей.

Власти Ростовской области перенесли срок введения запрета на продажу разливного пива в придомовых «наливайках» с 1 января на 1 марта 2027 года. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к законопроекту об ограничении продажи разливного пива. Документ запрещает магазинам в многоквартирных домах продавать в розлив пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. При оказании услуг общепита реализовывать такую продукцию смогут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Ростовской области с заявлениями о признании банкротами бывшего заместителя губернатора региона Виталия Кушнарева и его жены Оксаны Кушнаревой. Оба дела зарегистрированы в картотеке суда 1 октября. К каждому из супругов банк предъявил требования на одинаковую сумму — 37,6 млн руб.

В Ростовской области возбудили четвертое уголовное дело в отношении Алексея Кулешова, Людмилы Кулешовой и Романа Волкова — владельцев ООО «ГПЗ 2 Тверь», ОАО «ОК-Лоза» (г. Сергиев-Посад) и Ростовского ООО «10 ГПЗ».Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, с ноября 2020 года производство и сбыт номенклатуры подшипников тверского завода осуществлялось предприятием в Сергиевом-Посаде. Фактические владельцы давали подчиненным указания вносить в расчетно-калькуляционные материалы ООО «ГПЗ 2 Тверь» сведения с необоснованно завышенной себестоимости изготовления подшипников для поставки в рамках государственного оборонного заказа.