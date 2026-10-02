Главные новости за 2 октября. Кавказ

На Ставрополье образовали министерство цифрового развития и связи. Согласно постановлению губернатора края от 2 октября, новому ведомству передадут функции министерства энергетики, промышленности и связи в сфере цифрового развития, информационных технологий, связи, защиты информации, развития информационного общества и формирования электронного правительства. Одновременно министерство энергетики, промышленности и связи переименуют в министерство энергетики и промышленности Ставропольского края. Новое министерство будет выполнять функции и полномочия учредителя и другие полномочия по управлению тремя организациями: ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий», ГКУ СК «Ситуационный центр» и АНО повышения уровня качества образования населения «Школа 21. Ставрополье».

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии приступил к допросу свидетелей защиты и исследованию доказательств адвокатов по делу о хищении средств Пенсионного фонда России. Об этом сообщает ТАСС. Один из 29 подсудимых — старший родной брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Магомед-Башир Калиматов, бывший руководитель управления Федеральной почтовой связи республики. Первого свидетеля защиты, заявленного адвокатом Мадины Цечоевой, суд допросил по ВКС с Карабулакским районным судом Ингушетии. Бывший заместитель управляющего региональным отделением ПФР Мадина Газдиева заявила, что сотрудники казначейского отдела, в том числе Цечоева, не имели доступа к персональным данным пенсионеров и не могли видеть назначенные им суммы выплат.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал кадровые решения в правительстве региона. Исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства с 1 октября 2026 года назначена Ольга Тимофеева. В статусе и. о. она будет находиться до завершения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Новым министром сельского хозяйства края со 2 октября назначен Олег Безменов, ранее занимавший пост министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды со 2 октября назначен Сергей Измалков.

Порт Махачкалы в сентябре увеличил отгрузку зерна на экспорт почти вдвое — до 63 тыс. тонн. На этом фоне общий объем экспорта основных видов зерна из России сократился в 3,8 раза, до 1,7 млн тонн. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. По данным союза, экспорт пшеницы в сентябре снизился в четыре раза, до 1,36 млн тонн, ячменя — в 3,6 раза, до 215,5 тыс. тонн. Отгрузки кукурузы сократились на 11,6%, до 103 тыс. тонн. На фоне сокращения поставок через Азово-Черноморский бассейн часть зернового экспорта переместилась в другие порты.