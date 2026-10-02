На Дону за 7 месяцев наибольший рост числа работников произошел в общепите и медицине

Среднесписочная численность работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Ростовской области в январе—июле 2026 года составила 1,02 млн человек, снизившись на 0,3% год к году. Такие данные содержатся в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

В здравоохранении и социальных услугах за семь месяцев численность работников достигла 106,2 тыс. человек, увеличившись на 2,2% по сравнению с январем—июлем 2025 года. По темпам роста это третий результат среди представленных в статистике видов деятельности. Выше показатель в гостиницах и общественном питании, где занятость увеличилась на 10,8%, а также в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 4,3%. На таком же уровне, как в здравоохранении, выросла численность работников в операциях с недвижимым имуществом — на 2,2%.

Крупнейшими сферами занятости в регионе остаются обрабатывающие производства, торговля и образование. За январь—июль в обрабатывающей промышленности среднесписочная численность работников составила 177,1 тыс. человек. В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов было занято 146,3 тыс. человек, в образовании — 120 тыс. человек. В здравоохранении и социальных услугах работали 106,2 тыс. человек.

Отдельно Ростовстат приводит показатели по розничной и оптовой торговле. В розничной торговле без учета автотранспортных средств за семь месяцев численность работников составила 64,2 тыс. человек, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. В оптовой торговле показатель снизился на 1,2%, до 69,4 тыс. человек.

В ряде других отраслей занятость также увеличилась. В сфере операций с недвижимостью численность работников выросла на 2,2%, до 24,2 тыс. человек. В образовании показатель составил 120 тыс. человек, прибавив 0,1% за год. В информационно-коммуникационной сфере среднесписочная численность достигла 24,7 тыс. человек и практически не изменилась относительно прошлого года.

Снижение наиболее заметно в сельском хозяйстве. За семь месяцев среднесписочная численность работников здесь составила 39 тыс. человек, что на 4,8% меньше, чем годом ранее. В энергетике показатель сократился на 5,4%, до 32,5 тыс. человек, в финансовой и страховой деятельности — на 4,3%, до 15,1 тыс.

В добыче полезных ископаемых занятость за январь—июль снизилась на 3,3%, до 8,9 тыс. человек. В строительстве сокращение составило 1%, до 49,6 тыс. работников. В административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах численность уменьшилась на 2,2%, до 28,7 тыс. человек.

В транспортировке и хранении за семь месяцев среднесписочная численность составила 76,1 тыс. человек, снизившись на 0,4%. В профессиональной, научной и технической деятельности показатель сократился на 0,3%, до 37,2 тыс. человек. В государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении занятость уменьшилась на 1,5%, до 76,5 тыс. человек.

В июле среднесписочная численность работников по области достигла 1,017 млн человек, что на 0,1% больше показателя июля 2025 года. Наиболее заметный рост за месяц в годовом выражении также пришелся на гостиницы и общественное питание — 11,6%. В здравоохранении и социальных услугах численность работников выросла на 1,9%, до 105,9 тыс. человек.