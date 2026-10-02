Главные новости за 2 октября. Новороссийск

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 10 ноября 2026 года основное слушание по иску ООО «Периметр» к владельцу Новороссийского кислородного завода Шалве Гибрадзе на сумму 11,45 млрд рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции. Согласно материалам дела, на предварительное заседание, которое прошло 15 сентября, ответчик и привлеченные третьи лица — ООО «Новоросметалл», ООО «Новороссийский Прокатный Завод» и ООО «Новороссийский Кислородный Завод» — в суд не явились.

Задолженность населения и коммерческих потребителей за отопление и горячую воду в Анапе превысила 200 млн руб.

В Анапе возле кафе на Набережной произошла драка, в результате которой мужчина получил несколько ножевых ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, 44-летний подозреваемый задержан, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске, где обсудил расследование преступлений, которые российское следствие связывает с действиями украинских вооруженных формирований. Отдельно на совещании обсуждалось расследование атак на территории России. По версии СКР, к указанным атакам причастны начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Следствие связывает их, в частности, с атакой БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке, ударом по Нижнекамску, а также атаками на суда «Ана» и «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала.