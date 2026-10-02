Главные новости за 2 октября. Сочи

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Утром и днем 3 октября в Сочи и Сириусе усилится волнение моря до четырех баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Прогнозируется усиление волнения моря до четырех баллов с высотой волн 1,3–1,8 м. Мэрия просит жителей и гостей курорта предпринять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от нахождения на береговых территориях и пирсах, а также в устьях рек.

В Сочи подвели итоги летнего курортного сезона 2026 года. Заседание городского оперативного штаба прошло в мэрии под председательством заместителя главы Сочи Сергея Сомко. С начала июня по конец сентября Сочи принял около 3,3 млн отдыхающих. Всего с начала 2026 года на курорте побывали порядка 5,8 млн туристов.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в многолетнем споре администрации Сочи с бизнесом за участок на городском пляже «Ривьера». Кассационная коллегия отказалась удовлетворить жалобу предпринимателя Владимира Малкина, оставив в силе решение о сносе двухэтажного кафе «Панорама». Спор администрации муниципального образования город-курорт Сочи с бизнесом длится с 2020 года. Предметом разбирательства стало нежилое здание общей площадью 197 кв. м. Муниципальные власти требовали признать объект незаконным, аннулировать запись о праве собственности в ЕГРН, обязать владельцев снести постройку и взыскать судебную неустойку в размере 10 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения решения.

Нападающий Никита Гусев подписал однолетний контракт с клубом «Сочи». Об этом сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги. 34-летний форвард выступал за московское «Динамо» — предыдущий клуб в его карьере. Ранее в КХЛ Гусев играл за московский ЦСКА, ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. За океаном он защищал цвета клубов «Нью-Джерси» и «Флорида».