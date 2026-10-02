Марат Агасиев возглавил Управление Федерального казначейства по Дагестану

Новым руководителем Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан назначен Марат Агасиев. Рабочая встреча с ним состоялась при участии первого заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева, в ходе которой были обсуждены задачи ведомства и направления совместной работы.

Марат Агасиев ранее занимал ответственные должности в управлениях Федерального казначейства по Ставропольскому краю и городу Москве. Является выпускником Дагестанского государственного университета, имеет учёную степень кандидата экономических наук.

Мария Хоперская