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Марат Агасиев возглавил Управление Федерального казначейства по Дагестану

Новым руководителем Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан назначен Марат Агасиев. Рабочая встреча с ним состоялась при участии первого заместителя руководителя Федерального казначейства Эли Исаева, в ходе которой были обсуждены задачи ведомства и направления совместной работы.

Марат Агасиев ранее занимал ответственные должности в управлениях Федерального казначейства по Ставропольскому краю и городу Москве. Является выпускником Дагестанского государственного университета, имеет учёную степень кандидата экономических наук.

Мария Хоперская

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