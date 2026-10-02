В КЧР начали допрашивать свидетелей по делу брата главы Ингушетии о хищении в ПФР

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии приступил к допросу свидетелей защиты и исследованию доказательств адвокатов по делу о хищении средств Пенсионного фонда России. Об этом сообщает ТАСС. Один из 29 подсудимых — старший родной брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Магомед-Башир Калиматов, бывший руководитель управления Федеральной почтовой связи республики.

Первого свидетеля защиты, заявленного адвокатом Мадины Цечоевой, суд допросил по ВКС с Карабулакским районным судом Ингушетии. Бывший заместитель управляющего региональным отделением ПФР Мадина Газдиева заявила, что сотрудники казначейского отдела, в том числе Цечоева, не имели доступа к персональным данным пенсионеров и не могли видеть назначенные им суммы выплат.

По словам свидетельницы, отдел казначейства получал расчетную ведомость с кодом бюджетной классификации и общей суммой. На вопросы прокурора о том, знала ли она о массовых перерасчетах пенсий на суммы от 500 тыс. руб. в 2020 году и кто их инициировал, Газдиева ответила отрицательно. О нарушениях, по ее словам, она узнала из акта ревизии Пенсионного фонда.

Всего по делу проходят 29 человек. Помимо Калиматова, среди них бывший руководитель управления Федеральной почтовой связи Ингушетии Камбулат Сукиев.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, руководитель отделения ПФР Ингушетии Ислам Сейнароев и другие лица создали в Москве и Ингушетии преступное сообщество для хищения бюджетных средств. По данным гособвинения, ущерб превысил 500 млн руб.

Калиматов, Сукиев и еще 25 обвиняемых вину не признают. Одна подсудимая полностью признала вину в суде, еще одна — частично.

Валерий Климов