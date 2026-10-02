На Кубани оборот ИП в розничной торговле за 8 месяцев вырос почти на 60 млрд рублей

Оборот субъектов среднего предпринимательства в сфере розничной торговли в Краснодарском крае за январь—август 2026 года составил 35,8 млрд руб. против 67,4 млрд руб. годом ранее. В действующих ценах это означает снижение примерно на 47%, а индекс физического объема оказался на уровне 51,2%, то есть реализация в сопоставимых ценах сократилась на 48,8%. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

В целом оборот розничной торговли края за восемь месяцев достиг 2,044 трлн руб., тогда как за январь—август 2025 года он составлял 1,965 трлн руб. Прирост в текущих ценах составил около 4%, однако индекс физического объема равнялся 100,2%, что указывает на практически неизменный объем продаж в сопоставимых ценах.

Основную часть оборота, согласно данным статистики, формируют торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынков. За восемь месяцев на них пришлось 1,932 трлн руб., это на 4,1% больше прошлогоднего уровня. У крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства совокупный оборот составил 1,129 трлн руб., сократившись на 1,6%.

Наиболее резкий спад внутри этой группы пришелся именно на средний бизнес. Помимо снижения оборота почти вдвое, его индекс физического объема составил 51,2%. Для средних предприятий, специализирующихся непосредственно на розничной торговле, ситуация была менее выраженной: оборот снизился с 28,7 млрд до 25,3 млрд руб., а индекс физического объема составил 84,8%.

На этом фоне малые предприятия, включая микропредприятия, увеличили оборот с 247,8 млрд до 280,5 млрд руб. Индекс физического объема у них достиг 109%. Микропредприятия прибавили до 64,6 млрд руб., показав физический прирост на 9,5%.

Еще заметнее вырос оборот индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка. За январь—август он достиг 509,9 млрд руб. против 450,3 млрд руб. годом ранее. Индекс физического объема составил 109,1%. У самозанятых оборот увеличился с 10,2 млрд до 12,4 млрд руб., а физический объем реализации поднялся до 117,6% от уровня прошлого года.

Розничные рынки и ярмарки за восемь месяцев дали 112,5 млрд руб. оборота против 109 млрд руб. годом ранее. В денежном выражении рост составил около 3,2%, тогда как индекс физического объема достиг 99,4%.

Август также показал сильный разрыв между группами. Индекс физического объема оборота среднего бизнеса составил всего 45,4% к августу 2025 года. Для средних предприятий с основным видом деятельности «розничная торговля» он был выше — 80%. У малого бизнеса показатель достиг 117,7%, у микропредприятий — 119%, у индивидуальных предпринимателей — 117,2%.

При этом в августе общий индекс физического объема розничной торговли составил 89,8% к августу прошлого года, но к июлю вырос до 106,8%. То есть после более слабого годового результата внутри месяца торговая активность увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Роман Лаврухин