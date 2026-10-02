На Кубани временно отменят два пригородных поезда

В Краснодарском крае временно приостанавливается курсирование двух пригородных поездов из-за капитального ремонта пути. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

С 4 по 16 октября не будет ходить поезд №6058 Туапсе—Белореченская, отправление со станции Туапсе в 19:53. С 5 по 17 октября отменяется поезд №6929 Белореченская—Туапсе, отправление со станции Белореченская в 03:47.

Отмечается, что изменения графика коснулись и других пригородных поездов, курсирующих в границах Кубани. Уточнить актуальное расписание можно на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Алина Зорина