На Ставрополье создали новое министерство — цифрового развития и связи

На Ставрополье образовали министерство цифрового развития и связи. С постановлением губернатора края от 2 октября ознакомился «Ъ-Кавказ».

Согласно документу, новому ведомству передадут функции министерства энергетики, промышленности и связи в сфере цифрового развития, информационных технологий, связи, защиты информации, развития информационного общества и формирования электронного правительства. Одновременно министерство энергетики, промышленности и связи переименуют в министерство энергетики и промышленности Ставропольского края.

Министерство цифрового развития и связи станет правопреемником прежнего ведомства по обязательствам, в том числе возникшим в результате исполнения судебных решений, в части переданных ему полномочий.

Кроме того, новое министерство будет выполнять функции и полномочия учредителя и другие полномочия по управлению тремя организациями: ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий», ГКУ СК «Ситуационный центр» и АНО повышения уровня качества образования населения «Школа 21. Ставрополье».

Прежнему министерству поручено в течение десяти дней после вступления постановления в силу представить проекты положений о двух ведомствах и их штатных расписаний. В двухмесячный срок должны быть подготовлены предложения по приведению актов губернатора и краевого правительства в соответствие с новым распределением полномочий.

Также предусмотрены организационно-штатные мероприятия с соблюдением трудовых прав и социальных гарантий работников министерства энергетики, промышленности и связи.

В министерство имущественных отношений края будет внесено предложение об изменении подведомственности «Краевого центра информационных технологий» и «Ситуационного центра».

Валерий Климов